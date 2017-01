POL-BOR: Gescher - Brand in einem Carport

Gescher (ots) - (fr) Am 01.01.17 wurden Feuerwehr und Polizei gegen 03.00 Uhr über einen Brand in Gescher Harwick informiert. Dort brannte ein freistehender und als Carport bzw. Werkstatt genutzter Holzschuppen. Ein in dem Schuppen stehender Pkw und ein vor dem Schuppen stehender Pkw brannten völlig aus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell