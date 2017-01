POL-BOR: Heiden - Motorrollerfahrer stürzt auf glatter Fahrbahn

Heiden (ots) - (fr) Am Sonntag befuhr ein 20-jähriger Dorstener gegen 21.25 Uhr mit seinem Motorroller (Kleinkraftrad) den Dorstener Landweg aus Richtung Schilfweg kommend in Richtung Hakenweg. Auf der eisglatten Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Borkener Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An dem Motorroller entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 200 Euro.

