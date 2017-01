POL-BOR: Bocholt - Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss

Bocholt (ots) - (fr) Am Samstag wollten Polizeibeamte gegen 02.15 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße einen 33-jährigen Autofahrer aus Hamminkeln anhalten, da ein Scheinwerfer seines Pkws defekt war. Der 33-Jährige missachtete sämtliche Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt über die Kaiser-Wilhelm-Straße, die Dingdener Straße und die B 67 bis zum Mussumer Kreuz fort. Dort hielt er vor einer roten Ampel an und konnte kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass er zu viel Alkohol getrunken hatte. Zudem war seine tunesische Fahrerlaubnis in Deutschland nicht mehr gültig. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell