POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots) - (fr) In der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 01.45 Uhr, hebelten Einbrecher auf der Anholter Straße ein Fenster eines Wohnhauses auf und drangen in das Haus ein. Entwendet wurde Bargeld. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

