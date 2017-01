POL-BOR: Ahaus - Einbrecher scheitern

Ahaus (ots) - (fr) In der Silvesternacht warfen noch unbekannte Täter mit einer Gehwegplatte eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Straße Hofmate ein. Da das Fenster gesondert verriegelt war, gelangten der oder die Täter nicht in das Wohnhaus.

Guter Schutz der eigenen vier Wände lohnt sich! Lassen Sie sich durch unsere Experten beraten. Termine können unter den Telefonnummern 02861-900-5506 oder -5507 vereinbart werden.

