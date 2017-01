POL-BOR: Bocholt - Farbschmierereien

Bocholt (ots) - (fr) In der Zeit von Samstag, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 09.40 Uhr, besprühten noch unbekannte Täter die Glasflächen der Bushaltestellen Lübecker Straße und Friedhof Süd sowie mehrere Container, die neben der Bushaltestelle der Straße Am Friedhof aufgestellt sind, mit oranger Farbe. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell