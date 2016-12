POL-BOR: Brand in Dachgeschosswohnung schnell unter Kontrolle

Vreden (ots) - 48691 Vreden, Mauerstraße, Samstag, 31.12.2016, 11.35 Uhr

Auf bislang unbekannte Art und Weise brach in einer unbewohnten Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Mauerstraße in Vreden ein Brand aus. Personen aus dem Haus kamen nicht zu Schaden. Durch den Brand ist das Dachgeschoss unbewohnbar geworden; der Sachschaden wird auf ca.50000 Euro geschätzt. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Leitstelle Borken, EPHK Otting

