POL-BOR: Borken - Einbruch am Butenwall

Borken (ots) - (fr) In der Zeit von Dienstag, 13.00 Uhr, bis Donnerstag, 16.30 Uhr, brachen noch unbekannte Täter im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Butenwall die Eingangstür einer Wohnung auf. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell