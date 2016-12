POL-BOR: Rhede - Einbruch in Spielhalle

Rhede (ots) - (fr) In der Nacht zum Freitag hebelten Einbrecher zwischen 02.40 Uhr und 03.00 Uhr ein Fenster einer Spielhalle am Dännendiek auf. In der Spielhalle brachen der oder die Täter zwei Automaten auf und entwendeten Bargeld. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

