POL-BOR: Bocholt - Einbruch auf der Paul-Ehrlich-Straße

Bocholt (ots) - (fr) Am Donnerstag hebelten Einbrecher zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses auf und durchsuchten mehrere Räume. Konkrete Angaben zur möglichen Diebesbeute liegen noch nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell