POL-BOR: Bocholt-Mussum - Zigarettenautomat gesprengt

Bocholt-Mussum (ots) - (fr) In der Zeit von Donnerstag, 22.00 Uhr, bis Freitag, 01.00 Uhr, sprengten noch unbekannte Täter in der Straße "Schlavenhorst" einen Zigarettenautomaten. Der Automat wurde stark beschädigt und die Trümmerteile flogen bis zu 25 m weit. Konkrete Angaben über die Diebesbeute liegen noch nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

