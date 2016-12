POL-BOR: Bocholt - Einbrecher hatten es auf Bekleidung abgesehen

Bocholt (ots) - (fr) In der Nacht zum Donnerstag drangen noch unbekannte Täter gegen 04.15 Uhr gewaltsam in ein Bekleidungsgeschäft in der Nordstraße ein und entwendeten Bekleidungsstücke der Marke Lacoste im Wert von mehreren Tausend Euro.

In der fraglichen Zeit wurde in der Nähe des Tatortes ein weißer Kastenwagen beobachtet. Inwieweit ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell