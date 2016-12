POL-BOR: Gescher - Überfall in Spielhalle

Gescher (ots) - (fr) Am Mittwochmorgen betrat ein maskierter Räuber gegen 08.40 Uhr eine Spielhalle am Borkener Damm. Er bedrohte die allein anwesende Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Geschädigte kam der Forderung nach und der Täter flüchtete mit seiner Beute durch den Haupteingang in Richtung Lindenstraße.

Täterbeschreibung:

Ca. 175 bis 180 cm groß, schlank/sportlich, vermutlich ca. 20 bis 25 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Adidas-Jogginghose, Turnschuhen und einer schwarzen Steppjacke mit Kapuze. Er hatte sich mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und sprach deutsch ohne auffälligen Akzent.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei (02861-9000 oder 02561-9260).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell