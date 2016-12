POL-BOR: Kreis Borken - Jahreswechsel / Polizei ist vorbereitet

Kreis Borken (ots) - (fr) Es ist guter und alter Brauch, den Jahreswechsel zu feiern und das neue Jahr mit einem Silvesterfeuerwerk zu begrüßen. Straftaten, Ordnungswidrigkeiten und Fahrten unter Alkohol- und/oder Drogeneinwirkung sollen nicht die Kehrseite der Feierlichkeiten darstellen.

"Wir verstärken in der Silvesternacht unsere Präsenz und sind sowohl mit mehr uniformierten als auch zivilen Einsatzkräften unterwegs", so der Leitende Polizeidirektor Frank Burre und weist neben den Gefahren der Straßenkriminalität auf die unverändert gültige allgemeine Sicherheitslage hin. "Wir reagieren mit erhöhter Aufmerksamkeit und werden bei jedem Hinweis auf Straftaten wie z.B. sexueller Belästigung, Körperverletzung oder Taschendiebstahl konsequent einschreiten", so der Abteilungsleiter Polizei weiter, "die meisten Menschen wollen friedlich und ausgelassen feiern, wir werden den Feiernden durch unsere Maßnahmen ein Mehr an Sicherheit bieten".

Verantwortungsvoller Umgang mit dem Silvesterfeuerwerk sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Andere Personen mit Knallkörpern zu bewerfen oder gar Silvesterraketen in Richtung anderer Menschen abzufeuern, kann schwerwiegende Folgen haben. Die Polizei weist im Übrigen darauf hin, dass das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern gesetzlich verboten ist, ebenso das Verwenden nicht zugelassener Feuerwerkskörper wie z.B. den sog. "Polenböllern".

"Jeder, der an den Feiertagen mit seinem Fahrzeug unterwegs ist, sollte auf Alkohol verzichten oder auf Bus, Bahn und Taxi umsteigen", rät Olaf Gottschalk, Leiter der Verkehrsdirektion. Die Polizei im Kreis Borken wird rund um den Jahreswechsel schwerpunktmäßig Alkohol- und Drogenkontrollen durchführen. "Wer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen führt, verhält sich unverantwortlich, rücksichtslos und gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer", so Olaf Gottschalk weiter. Was viele nicht wissen: Wer in einen Unfall verwickelt wird oder unsicher fährt, kann schon ab 0,3 Promille Blutalkoholkonzentration oder bei Drogeneinfluss seinen Führerschein verlieren. Bei den Kontrollen zum Jahreswechsel 2015/2016 wurden 537 Fahrzeugführer überprüft, 137 Alkoholtests und drei Drogenschnelltests durchgeführt. Drei Autofahrer standen unter Alkohol- und einer unter Drogeneinfluss. In zwei der genannten Fälle lagen Verkehrsstraftaten vor, da die Beschuldigten fahrunsicher waren. Einen Führerschein stellten die Beamten sicher. In den anderen zwei Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell