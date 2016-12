POL-BOR: Stadtlohn -Pkw-Anhänger gestohlen

Stadtlohn (ots) - (fr) In der Nacht zum Mittwoch entwendeten noch unbekannte Diebe einen silberfarbenen Pkw-Anhänger (Hersteller: WM Meyer). Der Anhänger war an den Pkw des Geschädigten angekoppelt und stand vor der Garage des Geschädigten an der Probst-Hugenroth-Straße. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

