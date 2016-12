POL-BOR: Rhede - Autofahrer kam von der Straße ab

Rhede (ots) - (fr) Am Mittwochmorgen befuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Rhede gegen 06.40 Uhr die Brünener Straße in nördlicher Richtung. In einer langgezogenen Rechtskurve, etwa im Bereich der Butenborgstraße, kam er nach links von der Fahrbahn ab und ca. 100 m weiter im Straßengraben zum Stillstand.

Der Rettungsdienst brachte den 23-Jährigen ins Bocholter Krankenhaus, wo er zunächst zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 7.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell