POL-BOR: Borken - Unfallflucht / Zwei mögliche Unfallorte

Borken (ots) - (fr) Am Dienstag erstattete eine 22-jährige Borkenerin Anzeige wegen "Unfallflucht". Ihr roter Pkw Renault Clio war am vorderen linken Kotflügel beschädigt worden. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 2.000 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Es gibt zwei mögliche Unfallorte: 1. Tiefgarage am Krankenhaus (25.12., 20.00 Uhr - 26.12., 06.30 Uhr) 2. Gildenstraße (26.12.16, 06.30 Uhr - 14.30 Uhr)

Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Borken (02861-9000) zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell