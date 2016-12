POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf Ochtruper Straße

Gronau (ots) - (fr) Am Dienstag stellte eine 25-jährige Autofahrerin aus Gronau gegen 15.00 Uhr ihren roten Pkw Citroen C 3 entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Parkstreifen der Ochtruper Straße in Höhe Hausnummer 28 ab. Als sie kurz darauf zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt worden war. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 200 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat (02562-9260) zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell