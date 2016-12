POL-BOR: Borken - Bürocontainer aufgebrochen

Borken (ots) - (fr) In der Nacht zum Mittwoch brachen noch unbekannte Täter auf der Bahnhofstraße einen Bürocontainer auf und durchsuchten diesen. Konkrete Angaben zur möglichen Diebesbeute liegen noch nicht vor. Der oder die Täter hatten auch vergeblich versucht, am selben Tatort einen zweiten Bürocontainer gewaltsam zu öffnen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell