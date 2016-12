POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Golfcart gestohlen

Ahaus-Alstätte (ots) - (fr) In der Zeit von Montag, 14.00 Uhr, bis Dienstag, 08.45 Uhr, entwendeten noch unbekannte Täter vom Gelände des Golfclubs am Schmäinghook ein Elektro-Golfcart. Die Reichweite ist je nach Batterieladezustand auf ca. 20 - 25 km begrenzt. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell