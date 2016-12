POL-BOR: Borken - Einbruch in Wohnhaus

Borken (ots) - (fr) In der Zeit von Freitag, 11.00 Uhr, bis Dienstag, 12.00 Uhr, drangen Einbrecher in ein Wohnhaus am Butenwall ein und durchsuchten sämtliche Räume. Angaben über das mögliche Diebesgut liegen noch nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell