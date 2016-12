POL-BOR: Bocholt - Unbekannter droht mit Waffe

Bocholt (ots) - (fr) Am Dienstag waren zwei 17-jährige Bocholter gegen 21.35 Uhr zu Fuß von der Blücherstraße über die Münsterstraße in Richtung Königsmühlenweg unterwegs. In Höhe des Königsmühlenweges schaute einer der beiden Jugendlichen einen Radfahrer auf der gegenüberliegenden Straßenseite an, da er irrtümlich meinte, diesen zu kennen.

Der Radfahrer folgte den Jugendlichen, holte sie ein und bedrohte den 17-Jährigen, der ihn zuvor angesehen hatte. Dabei holte er eine durchsichtige Plastiktüte, in der sich eine schwarze Schusswaffe befand, aus der Jackentasche und zeigte diese den Jugendlichen. Anschließend setzte der Täter seine Fahrt fort.

Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, schlank, Dreitagebart, sprach akzentfrei deutsch, vermutlich deutscher Herkunft, bekleidet mit einem hellen Kapuzenmantel (Kapuze über den Kopf gezogen) und einer Jogginghose. Der Täter war auf einem weißen Damenrad unterwegs. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell