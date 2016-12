POL-BOR: Bocholt - Unfall auf der Herzogstraße / Geschädigter gesucht

Bocholt (ots) - (fr) Am Dienstagnachmittag erschien eine 53-jährige Autofahrerin bei der Polizei und gab an, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr auf der Herzogstraße in Höhe der Heroldstraße möglicherweise einen parkenden Pkw gestreift zu haben. Am Pkw der 53-Jährigen befanden sich Kratzer an der Beifahrerseite. Hinweise zu dem möglicherweise angefahrenen Pkw liegen noch nicht vor. Die oder der Geschädigte wird gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990) zu wenden.

