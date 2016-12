POL-BOR: Gronau - Zigarettenautomat gesprengt

Gronau (ots) - (fr) In der Zeit von Sonntag, 10.00 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, sprengten noch unbekannte Täter auf der Otto-Hahn-Straße ca. 30 m südlich der Marie-Curie-Straße einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten Zigarettenschachteln. Der Automat wurde erheblich beschädigt. Welche Art Sprengkörper der oder die Täter nutzten, ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell