POL-BOR: Vreden - Nachtrag zum Brand in einer Pizzeria

Vreden (ots) - (fr) Wie bereits berichtet, kam es am 24.12.16 zu einem Brand in einer Pizzeria am Klühnmarkt. Der zuständige Brandermittler der Ahauser Kripo untersuchte den Brandort und fand als Ursache einen technischen Defekt in einer Abzugshaube heraus.

Der Brandort ist wieder freigegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell