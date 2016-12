POL-BOR: Kreis Borken - Eine Weihnachtsbilanz der Polizei / 14 Fälle Beziehungsgewalt und 26 Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser

1 weiterer Medieninhalt

Logo der Kampagne "Riegel vor. Sicher ist sicherer!" Bild-Infos Download

Kreis Borken (ots) - (fr) An den Weihnachtstagen rückte die Polizei 14mal wegen "Häuslicher Gewalt" aus. Die Taten fanden in Ahaus (2), Bocholt (4), Borken (2), Gronau (5) und Rhede (1) statt. Die Beamten sprachen in mehreren Fällen Wohnungsverweisungen und Rückkehrverbote aus und legten in allen Fällen Strafanzeigen vor.

Im Jahr 2015 wurden 567 Fälle "Häuslicher Gewalt" bei der Polizei angezeigt. In 263 Fällen verwiesen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten die überwiegend männlichen Täter der Wohnung und sprachen Rückkehrverbote aus. "Dies sind sehr wirksame Mittel, um den Opfern der Beziehungsgewalt die Zeit und die Möglichkeit zu geben, weitere Maßnahmen zu treffen, um den Gewaltkreislauf zu durchbrechen," so Dagmar Reimer, Opferschutzbeauftragte der Kreispolizeibehörde Borken.

Zur Unterstützung dieses Ziels vermittelte die Polizei zudem 236 Opfer der Gewaltdelikte an Beratungsstellen.

"Die kriminalistische Erfahrung zeigt, dass konsequente polizeiliche Maßnahmen unmittelbare, positive Auswirkungen auf die Verhaltensweisen von Tätern haben können. Wir machen unmissverständlich deutlich, dass Gewalt in Beziehungen keine Privatangelegenheit ist!", so die Opferschutzbeauftragte weiter.

Die Tendenz für das laufende Jahr entspricht im Wesentlichen dem Vorjahr.

Auch die Zahl der Einbrüche in Wohnhäuser und Wohnungen ist mit 26 (davon sechs Versuche) erschreckend hoch. Die Tatorte im Einzelnen:

- Bocholt, Maximilian-Kolbe-Straße, 26.12.16, 14.45 Uhr bis 17.00 Uhr (zwei Rennräder aus Garage gestohlen, Hebelversuche an Fenstern und Türen zum Wohnhaus waren gescheitert) - Borken, Damaschkestraße (bereits berichtet) - Borken, Heidener Straße (bereits berichtet) - Borken, Ahnenkamp (bereits berichtet) - Raesfeld, Langenkamp (bereits berichtet) - Raesfeld, Langenkamp, 25.12.16, 16.00 - 19.00 Uhr, Einfamilienhaus, Balkontür aufgehebelt, Diebesbeute noch unklar - Raesfeld, Zum Osterkamp, 25.12.16, 14.30 - 19.30 Uhr, Fenster des Wohnhauses aufgehebelt, Bargeld, Schmuck, Uhr und Schreckschusspistole entwendet) - Raesfeld-Erle, Hilgenstuhl, 25.12.16, 14.40 Uhr - 23.40 Uhr, Terrassentür eines Wohnhauses aufgehebelt, Diebesbeute noch unklar - Raesfeld, Burgstraße (bereits berichtet) - Raesfeld, Truvenne, 24.12.16, 00.00 Uhr - 26.12.16, 22.00 Uhr, Einfamilienhaus, Fenster aufgehebelt, Diebesbeute noch unklar - Gescher-Harwick, Siepenweg, 24.12.16, 01.00 - 08.30 Uhr, Einfamilienhaus, Terrassentür aufgehebelt, keine Beute - Gescher, Zur Rauschenburg, 25.12.16, 16.00 - 18.30 Uhr, Einfamilienhaus, Fenster aufgebrochen, Täter wurden vermutlich durch Hund verbellt, keine Beute - Gescher, Alter Postweg, 26.12.16, 16.30 - 22.00 Uhr, Küchenfenster aufgehebelt, Schmuck und Bargeld gestohlen - Ahaus, Arnoldstraße (bereits berichtet) - Ahaus, Lüderitzstraße, 24.12.16, 14.30 - 22.50 Uhr, Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus, Fenster aufgehebelt, keine Beute (nach dem derzeitigen Stand) - Ahaus, Ammeln, 24.12.16, 18.00 Uhr, bis 25.12.16, 19.30 Uhr, Einfamilienhaus, Fensterscheibe eingeschlagen, Schmuck und Bargeld entwendet -Schöppingen, Amtsstraße (zwei Fälle), 23.12.16, 12.00 Uhr, bis 25.12.16, 19:30 Uhr, Zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus, Fenster aufgehebelt, in einem Fall wurden fünf Schachteln Zigaretten gestohlen, im zweiten Fall ist die Diebesbeute noch unbekannt - Heek-Nienborg, Schöppinger Straße, 26.12.16, 16.20 - 18.20 Uhr, Einfamilienhaus, Fensterscheibe eingeschlagen, keine Beute (nach dem bisherigen Stand) - Ahaus, Rottweg, 26.12.16, 10.45 Uhr - 20.45 Uhr, Einfamilienhaus, Einfamilienhaus, Fenster aufgehebelt Schmuck, ca. 20 Armbanduhren und Bargeld gestohlen - Gronau, Ackerstraße (bereits berichtet) - Gronau, Hardenbergring, 24.12.16, 16.00 Uhr, bis 25.12.16, 09.00 Uhr, Einfamilienhaus, Öffnen eines auf Kipp stehenden Fensters, Diebesbeute noch unbekannt - Gronau, Am Ollenkamp, 25.12.16, 09.20 Uhr - 12.45 Uhr, Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, Versuch, ein Fenster aufzuhebeln - Gronau, Am Dreiländerwald, 19.12.16, 17.00 Uhr, bis 25.12.16, 15.00 Uhr, Wochenendhaus, Fenster aufgehebelt, Diebesbeute noch unbekannt - Gronau, Borsigstraße, 25.12.16, 11.00 - 20.00 Uhr, Einfamilienhaus, Küchentürscheibe eingeworfen, Bargeld entwendet - Gronau, Königstraße, 25.12.16, 18.00 - 21.50 Uhr, Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus, Tür aufgehebelt, Metalldose mit Bargeld entwendet

Hinzu kamen Einbrüche/Einbruchsversuche in Firmengebäude:

- Bocholt, Industriestraße, Spielhalle, 24.12.16, 23.40 Uhr, Versuch, die Eingangstür aufzuhebeln - Rhede-Vardingholt, 24.12.16, 15.00 Uhr, bis 25.12.16, 08.30 Uhr, Gaststätte, Seiten- und Innentür aufgebrochen, nach dem bisherigen Stand keine Beute - Rhede, Zum Kottland, 23.12.16, 16.00 Uhr, bis 26.12.16, 09.00 Uhr, Rohbau eines Wohn- und Geschäftshaus, Fenster aufgehebelt, mögliche Diebesbeute noch unbekannt - Stadtlohn, Josefstraße, 25.12.16, 20.20 Uhr, bis 26.12.16, 09.00 Uhr, Gaststätte, Eingangstür aufgehebelt, Möbeltresor entwendet (Gegen 11.20 Uhr wurde der Tresor in der Nähe des Flugplatzes Wennigfeld aufgefunden und sichergestellt)

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Die Polizei rät dazu, in den Schutz der eigenen vier Wände zu investieren. Lassen Sie sich durch unsere Experten beraten und schieben Sie den Einbrechern den Riegel vor. Termine können unter den Telefonnummern 02861-900-5506 oder -5507 vereinbart werden.

Neben dem verbesserten technischen Schutz sind rechtzeitige Hinweise an die Polizei besonders wichtig im Kampf gegen die Einbrecher. Wer also z.B. in seinem Wohnquartier verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, wird gebeten sich SOFORT an die Polizei zu wenden. Nur so können Verdächtige rechtzeitig überprüft und Einbrüche wirksam verhindert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell