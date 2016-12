POL-BOR: Gescher - Zwei Autos auf Diskothekenparkplatz aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gescher - Zwei Autos auf Diskothekenparkplatz aufgebrochen Bild-Infos Download

Gescher (ots) - (dh) Am Montag, in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 04:45 Uhr, brachen bislang Unbekannte zwei geparkte Fahrzeuge an der Liebigstraße auf. Der oder die Täter schlugen die Seitenscheiben zweier Fahrzeuge der Marke Opel, Typ Corsa, ein und entwendeten Bargeld, Debitkarten und ein Mobiltelefon. Der Sachschaden beträgt zusammen ca. 1.800 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Telefon 02561-9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell