POL-BOR: Borken - Wartehäuschen in Weseke beschädigt / Zeugen gesucht

Borken (ots) - (dh) Am Sonntag entdeckte eine Wesekerin um 15 Uhr an der Borkenwirther Straße eine beschädigte Bushaltestelle und verständigte die Polizei. Bislang unbekannte Vandalen hatten drei Scheiben des Wartehäuschens an der dortigen Skaterbahn zerstört und einen Sachschaden von ca. 1.500 Euro angerichtet.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Telefon 02861-9000.

