POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Raesfeld (ots) - (dh) Am Montag, in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 19:30 Uhr, gelangten bislang Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus an der Burgstraße. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür des Einfamilienhauses auf, betraten die Wohnung, durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten einen Möbeltresor, Schmuck und Bargeld.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Telefon 02861-9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell