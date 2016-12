POL-BOR: Bocholt - Autofahrer fährt nach vermutlich internistischen Problemen gegen eine Mauer und verstirbt

Bocholt (ots) - (dh) Ein 76 Jahre alter Autofahrer hat am Sonntagmorgen auf einem Grundstück an der Straße "Büssinghook" am Steuer seines Fahrzeugs sehr wahrscheinlich einen internistischen Notfall erlitten und ist offenbar an den Folgen verstorben.

Der aus Bocholt stammende Mann war nach den bisherigen Feststellungen gegen 09:05 Uhr mit seinem Pkw von der Garagenzufahrt angefahren und nach wenigen Metern auf dem Grundstück vor eine Mauer geprallt.

Vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls hatte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Notarzt konnte trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen allerdings nur noch den Tod des 76-Jährigen feststellen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell