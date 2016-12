POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ahaus (ots) - (dh) Am Samstag, in der Zeit zwischen 2 Uhr und 23 Uhr, gelangten bislang Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung an der Arnoldstraße. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses auf, betraten die Wohnung, durchwühlten sämtliche Zimmer sowie Schränke und entwendeten eine Münzsammlung, Schmuck und Bargeld.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Telefon 02561-9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell