POL-BOR: Borken - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Borken (ots) - (dh) Am Samstag, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 22:15 Uhr, gelangten bislang Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus an der Heidener Straße. Der oder die Täter hebelten ein Fenster des Einfamilienhauses auf, betraten die Wohnung und durchwühlten sämtliche Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten zum möglichen Diebesgut noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Telefon 02861-9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell