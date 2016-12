POL-BOR: Borken - Unfallflucht in Weseke dank aufmerksamen Zeugen schnell geklärt

Borken (ots) - (dh) Am Samstag beschädigte eine 22-jährige Autofahrerin aus Weseke um 10:30 Uhr auf dem Parkplatz des K&K Marktes am Benningsweg beim Ausparken einen Ford Mondeo und fuhr trotz des angerichteten Schadens in Höhe von 1.000 Euro davon. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet, das Kennzeichen notiert und die Polizei informiert. So konnte dieser Fall schnell aufgeklärt werden. Die 22-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

