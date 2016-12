POL-BOR: Vreden - Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Vreden (ots) - (dh) In der Nacht zu Samstag schlugen bislang Unbekannte in der Bauerschaft Gaxel die Seitenscheibe eines in einer Hofeinfahrt abgestellten schwarzen Toyotas RAV 4 ein und entwendeten aus dem Innenraum eine Ledertasche mit diversen Papieren und Bargeld.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Telefon 02561-9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell