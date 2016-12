POL-BOR: Vreden - Feuerwehr löscht Brand in Pizzeria

Vreden (ots) - (dh) Am Samstag, gegen 19 Uhr, rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in den Klühnmarkt aus. In der Küche einer geschlossenen Pizzeria war ein Feuer ausgebrochen, Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Vreden löschte den Brand, zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, es wird nachberichtet.

