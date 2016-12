POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

Gronau (ots) - (dh) Am Samstag, in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 20:50 Uhr, schlugen bislang Unbekannte die Doppelverglasung einer Terrassentür eines Wohnhauses an der Ackerstraße ein. Offensichtlich wurden die Täter vom klirrenden Glas so verschreckt, dass sie von ihren weiteren Vorhaben abließen und flüchteten.

Die Kripo in Gronau sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 02562-9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell