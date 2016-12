POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ahaus (ots) - (dh) Am Samstag, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 22:50 Uhr, gelangten bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam in ein Wohnhaus an der der Lüderitzstraße. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, stiegen so in die Wohnung und durchsuchten das Wohnzimmer sowie die Küche. Entwendet wurde offensichtlich nichts.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Telefon 02561-9260.

