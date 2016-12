POL-BOR: Rhede - Einbruch in Vardingholter Gaststätte - Zeugen gesucht

Rhede (ots) - (dh) In der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 08:30 Uhr, drangen bislang Unbekannte gewaltsam in die Räume einer Gaststätte am Burloer Diek ein. Der oder die Täter hebelten eine Tür auf, gelangten so in das Gebäude und durchsuchten sämtliche Schränke und Behältnisse. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten zum möglichen Diebesgut noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Telefon 02871-2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell