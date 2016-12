POL-BOR: Isselburg - Alleinunfall in Werth - Blutprobe entnommen

Isselburg (ots) - (dh) Am Freitag, gegen 23:15 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Hamminkeln mit seinem Pkw die Deichstraße in Richtung Münsterlandtor/Werther Straße, um im weiteren Verlauf nach links auf die Werther Straße abzubiegen. Dabei verlor der 27-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte nach rechts in den Graben und kam dort zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb der 27-Jährige unverletzt, der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe und die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell