POL-BOR: Ahaus - Anhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Ahaus (ots) - (dh) In der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 13:30 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte in Wessum einen silber-/blauen Pkw-Anhänger mit Borkener Zulassung. Der offene Kastenanhänger der Marke Stema, Modell HP 6070, stand mit einem Schloss gesichert auf einem Grundstück an der Straße "Bleeke" und war noch mit Grünabfall beladen.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Telefon 02561-9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell