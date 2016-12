POL-BOR: Südlohn - Einbruch in Tankstelle / Zeugen gesucht

Südlohn (ots) - (dh) In der Nacht zu Freitag drangen bislang Unbekannte in Oeding in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Jakobistraße ein. Der oder die Täter schlugen die Eingangstür ein, stiegen in den Verkaufsraum und entwendeten eine größere Anzahl an Zigaretten.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Telefon 02861-9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell