POL-BOR: Gescher - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Gescher (ots) - (dh) Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 18:40 Uhr und 19 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Wiesenstraße einzubrechen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, betraten aber nicht das Einfamilienhaus. Offensichtlich wurden sie gestört, ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab und entfernten sich ohne Beute. Ein Zeuge hatte zur Tatzeit drei männliche Jugendliche auf dem Grundstück beobachtet, eine konkrete Beschreibung der Personen liegt nicht vor.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Telefon 02561-9260.

