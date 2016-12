POL-BOR: Bocholt - Nachtrag zum Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Bocholt (ots) - Am 22.12.2016 kam es gegen 16.29 Uhr in Bocholt auf der Meckenemstraße (nicht Kaiser-Wilhelm-Straße, wie in der Erstmeldung angegeben) zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 57jähriger Isselburger befuhr mit seinem Pkw die Meckenemstraße in Richtung Dinxperloer Straße, um an der Ampelkreuzung Bärendorfstraße / Berliner Platz links in die Bärendorfstraße abzubiegen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 24jährigen Oberhauseners, der die Meckenemstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Die Beifahrerin des Isselburgers und der Oberhausener wurden schwerverletzt mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Weitere Beteiligte wurden entgegen der Erstmeldung nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 25.000 Euro belaufen.

