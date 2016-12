POL-BOR: Bocholt - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Bocholt (ots) - Am 22.12.2016 kam es gegen 16.29 Uhr in Bocholt auf der Kaiser-Wilhelm-Straße zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein Fahrzeug befuhr die Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Dinxperloer Straße und wollte an der beampelten Kreuzung links in die Bärendorfstraße Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem weiteren Fahrzeug, welches die Kaiser-Wilhelm-Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurden mindestens vier Personen verletzt. Die Verletzten werden durch die hinzugerufenen Rettungswagen erstversorgt. Die Unfallaufnahme dauert an. Es wird nachberichtet.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernhard Weßing

