POL-BOR: Gronau - Einbruch in Frisörsalon - Zeugen gesucht

Gronau (ots) - (dh) In der Zeit zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Frisörgeschäft an der Ochtruper Straße ein. Der oder die Einbrecher schlugen die Scheibe eines Fensters ein, öffneten dies und stiegen in das Gebäude. Entwendet wurde eine bislang unbekannte Menge an Haarpflegeprodukten.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Telefon 02562-9260.

