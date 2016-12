POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Bocholt (ots) - (dh) Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 00:15 Uhr und 10:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte an der Alfred-Flender-Straße. Der oder die Einbrecher hebelten ein Fenster auf, stiegen in das Gebäude, brachen den Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Auch den Sparkasten mit Geld nahmen die Unbekannten mit.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Telefon 02871-2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell