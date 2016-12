POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Gronau (ots) - (dh) Am Dienstag, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr, drangen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus an der Freiherr-von-Vincke-Straße ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, stiegen in das Einfamilienhaus, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Telefon 02562-9260.

