POL-BOR: Gronau - Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Gronau (ots) - (dh) In der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 05:30 Uhr, drangen bislang Unbekannte gewaltsam in einen Kiosk an der Bahnhofstraße ein. Der oder die Täter schlugen die Scheibe eines Fensters ein, öffneten dieses und gelangten so in den Kiosk. Dort durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke sowie Behältnisse und entwendeten eine größere Anzahl an Zigarettenschachteln.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Telefon 02562-9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell