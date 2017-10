POL-GT: Einbrechertrio flüchtet von zwei Tatorten

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (CK) - Am Montagabend (09.10.) wurden drei Einbrecher gleich von zwei Tatorten durch die Hausbewohner verjagt.

Gegen 20.15 Uhr wurde eine 90-jährige Frau, die sich im Wohnzimmer ihrer Hauses an der Straße Altes Oestervenn aufhielt, auf laute Geräusche aufmerksam, die von einem Fenster im Erdgeschoss ausgingen. Daraufhin machte die Frau in dem entsprechenden Zimmer Licht und vertrieb dadurch wohl die Einbrecher. Nachdem kurz darauf die Polizei hinzugezogen worden war, stellten die Beamten Einbruchspuren an dem Fenster fest.

Kurze Zeit später (20.45 Uhr) machten sich offensichtlich dieselben Täter an der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Westervenn zu schaffen. Hier schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Innenräume, die sie komplett durchsuchten. Auf diese Geräusche wurden die Bewohner im Obergeschoss aufmerksam. Als sie dann noch ein Klopfen an ihrer Wohnungstür hörten, schauten sie nach dem Rechten. Die Bewohner sahen dann soeben noch zwei unbekannte Männer die durch ein Fenster an der gegenüberliegenden Hausseite flüchteten. Ein dritter Täter flüchtete durch ein zur Straße Westervenn gelegenes Fenster.

Einer der Einbrecher wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,75-1,80 Meter, trug einen roten Blouson mit Kapuze über den Kopf, dunkle Hose.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am Montagabend in den Straßen Altes Oestervenn und Westervenn verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der näheren Umgebung beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

