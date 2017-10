POL-GT: Fahrräder aus Tiefgaragen gestohlen - neue Masche!

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In dem Bereich um den Stadtpark in Gütersloh ist es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Diebstählen aus Tiefgaragen an Mehrfamilienhäusern gekommen.

Die bislang unbekannten Täter haben mehrfach abgeschlossene und unabgeschlossene Fahrräder aus den Garagen gestohlen. Entweder die Fahrräder standen frei in der Garage oder in angrenzenden Fahrradkellern.

Die Ermittler der Polizei Gütersloh gehen davon aus, dass sich der oder die Täter vor den Häusern aufhalten und einen günstigen Moment nutzen, um unbemerkt durch die geöffneten Tore in die Garagen zu gelangen.

Die Polizei Gütersloh rät Hausbewohner, die mit ihrem Auto eine private Tiefgarage nutzen, wachsam zu sein. Schauen Sie lieber einmal länger bis das Tor vollständig geschlossen ist. Wenige Zentimeter reichen einem Menschen, um unter dem Tor herzukommen.

Zudem ist es auch ratsam die Fahrräder in den Garagen fest anzuschließen. Fahrradkeller sollten abgeschlossen sein.

Die Polizei Gütersloh bittet jeden Hinweis und verdächtige Wahrnehmungen zu melden. Der Polizeiruf 110 ist rund um die Uhr erreichbar. Weitergehende Hinweise nehmen wir unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

